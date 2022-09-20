مونديال قطر 2022 إستعدادات غير مألوفة للمنتخبات

أربيل (كوردستان24)- تواجه المنتخبات الـ32 المشاركة في مونديال قطر 2022 تحدياً كبيراً يتمثل بالاستعدادات غير المألوفة لخوض غمار العرس الكروي، حيث لا تملك سوى بضعة أيام بين توقف الدوريات العالمية والمباراة الافتتاحية وبالتالي لن تخوض مباريات تجريبية كافية قبل الحدث مباشرة.

وتخوض المنتخبات المشاركة في النهائيات المقرّرة بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الاول/ديسمبر آخر نافذة دولية لها بين 23 و27 الحالي قبل خوض اول مونديال في منتصف الموسم الأوروبي.

وجرت العادة ان تحصل المنتخبات على فترة تتراوح بين ثلاثة أسابيع او شهر قبل انطلاق العرس الكروي لكي تستعد بالطريقة المناسبة وخوض بعض المباريات الاستعدادية، لكنها لن تحصل على هذا الترف هذه المرة لان نشاط الاندية سيتوقف في نهاية اسبوع 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر، في حين تقام المباراة الافتتاحية في المونديال بين قطر الدولة المضيفة والاكوادور في 20 منه.

ويعتبر نيكولا ديون المعد البدني السابق في اندية نيس ورين وسانت اتيان الفرنسية ان الفورمة البدنية للاعبين ستكون بيد الأندية "ستكون الأمور معقدة في ما يتعلق بالاداء. انها ضربة حظ".

ويحاول مدربو المنتخبات التقليل من اهمية هذه المشكلة كونهم جميعا في الوضعية ذاتها ويقول مدرب فرنسا ديدييه ديشان بطل النسخة الاخيرة في مونديال روسيا 2018 "عدم الحصول على فرصة لخوض مباراة قبل انطلاق البطولة امر مؤسف لكن الامر ينطبق على الجميع".

وكان لسان حال مدرب اسبانيا لويس انريكه مماثلا بقوله "الامر ينطبق على الجميع وبالتالي فهو عادل".

اذا كانت فرنسا حاملة اللقب التي تستهل مشوارها للدفاع عنه ضد استراليا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، لن تخوض اي مباراة ودية، فان المانيا ستخضع لمعسكر تدريبي في سلطنة عمان من 14 الى 18 تخوض خلاله مباراة ضد منتخب عمان في 16 منه.

ويقول مدير المنتخب الالماني اوليفر بيرهوف "الاستعداد للمونديال مختلف تماما عن النسخات السابقة، نملك وقتا اقل من السابق".

اما الارجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي فستخوض بدورها مباراة ودية ضد الامارات، في حين تلتقي البرتغال ونجمها كريستيانو رونالدو نيجيريا في 17 منه.

بالنسبة الى المنتخبات الاخرى، فان اندية قطر حررت لاعبيها لصالح المنتخب الوطني الذي سيدخل في معسكر طويل الامد في القارة الاوروبية.

مفاجآت منتظرة

ويؤكد نيكولا ديون المعد البدني السابق لمنتخب قطر مجددا "برأيي سنرى مفاجآت ضخمة في المونديال. منتخبات لم تكن في الحسبان ستكون على الموعد. سنذهب الى دولة مع علامة استفهام كبيرة حول نسبة الرطوبة. كيف سيتأقلم اللاعبون؟ المنتخبات الصغيرة قد تستغلّ هذا الامر".

في المقابل، أكّد مدرّب البرازيل تيتي بأنه لن يضم الى صفوف سيليساو سوى اللاعبين الجاهزين بدنيا، بصرف النظر عن نجوميتهم، ولسان حال ديشان مماثل أيضا عندما يؤكّد بان لاعب وسطه المؤثر بول بوغبا لن يشارك اذا لم يتعاف من الاصابة التي تعرّض لها في صفوف فريقه يوفنتوس وخضع على اثرها لعملية جراحية.

وقال تيتي لأحدى شبكات التلفزة في البرازيل "مباراتنا الاولى ستقام بعد 10 ايام فقط من وصول اللاعبين لفترة التجمع. وبالتالي فاما ان تكون في كامل جاهزيتك البدنية او لن تكون ضمن اللائحة الرسمية".

اما النقطة الايجابية الوحيدة، فان اللاعبين لن يخوضوا غمار المونديال وهم منهكون بعد موسم طويل كما جرت العادة لان البطولة تقام في منتصف الموسم هذه المرة، وعلق مساعد مدرب منتخب البرازيل كليبر كزافييه على هذا الامر بقوله لموقع غلوبو اسبورتي "الامتياز في هذه النسخة من كأس العالم، ان اللاعبين سيكونون اقل تعبا من الناحيتين الجسدية والذهنية".

وافقه ديون بالقول "لا يستطيعون القول بانهم خاضوا 60 مباراة، لكن الشرط الاساسي ان يكونوا قد استعدوا جيدا قبل انطلاق الموسم".

المصدر: فرانس برس