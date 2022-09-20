هيئة الأنواء: أمطار رعدية الخميس المقبل

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار رعدية الخميس المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

وأضافت أن "طقس يوم الخميس ، سيكون غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً كما يتصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأشارت الى أن "الطقس ليوم الجمعة ، سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

ولفتت الى أن "طقس يوم السبت المقبل، سيكون صحواً في عموم مناطق البلاد ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية ، فيما ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".