أسعار العملات الاجنبية والذهب في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 147.800 دينار عراقي

100 يورو = 147.900 دينار عراقي

100 باوند إسترليني = 170.000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 8000 دينار عراقي

100 ألف تومان إيراني = 4770 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2014 دينار عراقي

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار24 = 400.000 دينار عراقي

مثقال عيار21 = 358.000 دينار عراقي

مثقال عيار18 = 300.000 دينار عراقي