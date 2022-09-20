المجلس الكوردي يرد على قرار الإدارة الذاتية باغلاق المعاهد الخاصة ويصفه "بالأيديولوجي"

أربيل (كوردستان24)- أدان المجلس الوطني الكوردي في سوريا يوم الاثنين، قرار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، باغلاق المعاهد والمدارس التعليمية الخاصة في مناطق سيطرتها، واصفا إياه بأنه قرار ذو طابع أيديولوجي.

وحظرت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، تدريس المناهج التعليمية التابعة للحكومة السورية في مناطقها، وأجبرت معاهد ومراكز تعليمية خاصة على الاغلاق التام، وتغريم المخالفين 25 مليون ليرة سورية.

وقال المجلس الوطني الكوردي في بيان إن "المجلس الوطني الكوردي إذ يندّد بهذا الإجراء الذي يحمل في طيّاته عدم احترام حرية خيارات الطلاب وذويهم في تعليم أبنائهم، فهو يطالب في الوقت ذاته بإلغاء قرار إغلاق المدارس والمعاهد الخاصة، والتي تدفع أجيالاً كاملة نحو الجهل وترك الوطن".

وأكد البيان "أن هذه القرارات الجائرة وغير المسؤولة أدت إلى المزيد من الهجرة وأفرغت المناطق الكوردية من الكفاءات والكوادر المؤهّلة علمياً وتحرم أبناء الشعب الكوردي من حقّه في حرية التعليم".

وأشار البيان إلى أن "هذا الإجراء الجائر الاعتباطي قد لاقى استياءً عاماً من الناس وأثار حالة من القلق المشروع على مستقبل أبنائهم بحرمانهم من متابعة تحصيلهم العلمي المعترف به والذي يؤهّلهم الالتحاق بالتعليم الجامعي".

واستدعت قوى الأمن الداخلي "الأسايش" في شمال شرق سوريا عدداً من المعلمين الذين يقومون بإعطاء طلاب شهادتي "التاسع" و"البكالوريا" بفرعيها العلمي والأدبي دروساً خصوصية ضمن مناهج الحكومة السورية، بتقديم تعهد خطي، والحصول على تراخيص مؤسسات الإدارة الذاتية.