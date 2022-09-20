العراق ثالث مصدر للنفط إلى الصين خلال شهر

أربيل (كوردستان24)- قالت بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين، ان العراق كان في المرتبة الثالثة كأكبر مورد للخام الى الصين، خلال شهر آب أغسطس 2022.

وافادت البيانات، ان "العراق صدر الى المصافي الحكومية الصينية خلال شهر آب من العام الحالي 2022 مقدار 4.317 ملايين طن من النفط بما يعادل ( 31.514 مليون برميل) وبما يعادل( 1.016 مليون برميل يوميا) منخفضا بنسبة 26.03 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي ".

واضافت ان "الواردات الصينية النفطية من العراق خلال 8 أشهر واعتبارا من كانون الثاني لغاية آب بلغت 34.691 مليون طن وهو ما يعادل (253.244 مليون برميل ) منخفضا بنسبة 5.23 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي".

وأضافت أن "السعودية جاءت بالمرتبة الأولى كأكبر مورد للخام للصين في شهر آب من العام 2022 بعد أن أزاحت روسيا عن المرتبة الأولى لتبلغ صادراتها للصين 8.475 ملايين طن بما يعادل 61.867 مليون برميل، ومن ثم جاءت روسيا ثانيا حيث بلغت صادراتها للصين 8.342 ملايين طن أو ما يعادل 60.896 مليون برميل ".