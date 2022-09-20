وزارة الإعمار والإسكان: مشروع مد خط السكة الحديدية سيمر من تركيا إلى كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أكد نائب وزير الإعمار والإسكان لشؤون تعبيد الطرق في إقليم كوردستان آكرين عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أن مشروع مد خط السكة الحديدية سيمر من تركيا إلى الإقليم.

ويعتزم إقليم كوردستان مد خط السكة الحديدية في أراضي الإقليم وذلك بتنفيذٍ من شركة ألمانية.

وقال آكرين عبد العزيز في بيان "أن مشروع مد خط السكة الحديدية في مرحلة دراسة التكلفة الاقتصادية".

وأضاف البيان أنه "بمجرد تنفيذ مشروع مد خط السكة الحديدية فإنه سيمر من تركيا إلى إقليم كوردستان انتهاءً بمدينة السليمانية".

وأبرمت وزارة الأعمار والإسكان في الإقليم في العاشر من شهر شباط 2022، مذكرة تفاهم مع شركة "دويتشه بان" الألمانية لتنفيذ مشروع مد خط السكة الحديدية.