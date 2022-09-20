ألمانيا: العقوبات على سوريا مستمرة ولا تطبيع مع الأسد إلا بشروط

أربيل (كوردستان24)- أكدت الحكومة الألمانية، موقفها الرافض للتطبيع مع الحكومة السورية، مشيرةً إلى أن التطبيع غير المشروط لا يمكن أن يكون فعالاً، ومؤكدةً على استمرار فرض العقوبات.

وقال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك في حوار مع تلفزيون سوريا مساء الاحد، إن "التطبيع لن يحل أياً من مشاكل سوريا"، مضيفاً "إنما سيعيد خلق الظروف التي أدت إلى الثورة".

وأضاف شنيك في حواره "أقول للشعب السوري نحن معكم، ونعمل على مساعدتكم في قضيتكم"، مؤكداً "سنواصل دعمنا لكم بكل الطرق الممكنة".

وأكد شنيك أن "التطبيع غير المشروط لا يمكن أن يكون فعالاً أبداً"، مردفاً بالقول "لقد مارسنا الضغط على الحكومة السورية".

وأشار شنيك إلى أن "سياسة العقوبات ستستمر حتى نشهد تغييراً في سلوك الحكومة السورية".