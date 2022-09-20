سیاسة

نيويورك.. الكاظمي وعبد الله الثاني يبحثان تحضيرات "مؤتمر بغداد-2"

ناقش الجانبان "مراحل التقدم في مشروع الربط الكهربائي"
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الكاظمي وعبد الله الثاني
الكاظمي وعبد الله الثاني
العراق العراق الأردن

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع العاهل الأردني عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء تحضيرات عقد "مؤتمر بغداد-2" للتعاون والشراكة في الأردن.

وأُجريت تلك المباحثات في اجتماع عقده الزعيمان على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

ووفق بيان أصدره مكتبه، بحث الكاظمي مع عبد الله الثاني "التحضير لعقد مؤتمر بغداد 2 للتعاون والشراكة في الأردن، فضلاً عن مناقشة التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة".

كما ناقش الجانبان "مراحل التقدم في مشروع الربط الكهربائي الذي حرص البلدان على المضي به، لما يعود من فائدة ومصلحة على البلدين".

وفي لقاء منفصل، اجتمع الكاظمي مع مستشار النمسا كارل نيهامر، وبحث معه "معالجة ملف الهجرة، وتهيئة العودة الطوعية للمهاجرين العراقيين".

كذلك ناقش "آفاق الربط الجوي المباشر بين العراق والنمسا، وإمكانات التعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وتطوير الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية".

والتقى الكاظمي قبل ذلك مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، وبحث معه "جهود العراق في مكافحة الإرهاب وملاحقة فلوله"، كما ذكر بيان حكومي.

وأشار الجانبان إلى أهمية "توطيد التعاون الأمني مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تقدم المساعدة للقوات الأمنية العراقية في مجال المشورة والتدريب".

ووصل الكاظمي إلى نيويورك في وقت سابق من اليوم للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة نحو 150 من قادة العالم.

وتأتي زيارته في وقت يمر فيه العراق بأزمة سياسية غير مسبوقة بسبب النزاع على السلطة منذ الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول أكتوبر 2021.

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