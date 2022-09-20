نيويورك.. الكاظمي وعبد الله الثاني يبحثان تحضيرات "مؤتمر بغداد-2"

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع العاهل الأردني عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء تحضيرات عقد "مؤتمر بغداد-2" للتعاون والشراكة في الأردن.

وأُجريت تلك المباحثات في اجتماع عقده الزعيمان على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

ووفق بيان أصدره مكتبه، بحث الكاظمي مع عبد الله الثاني "التحضير لعقد مؤتمر بغداد 2 للتعاون والشراكة في الأردن، فضلاً عن مناقشة التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة".

كما ناقش الجانبان "مراحل التقدم في مشروع الربط الكهربائي الذي حرص البلدان على المضي به، لما يعود من فائدة ومصلحة على البلدين".

وفي لقاء منفصل، اجتمع الكاظمي مع مستشار النمسا كارل نيهامر، وبحث معه "معالجة ملف الهجرة، وتهيئة العودة الطوعية للمهاجرين العراقيين".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يلتقي، في نيويورك، مستشار جمهورية النمسا السيد كارل نيهامر. وأكد الجانبان الرغبة في تعزيز العمل المشترك بمجال مكافحة الإرهاب، وقد عبر المستشار النمساوي عن شكره للسيد الكاظمي، وتثمينه عالياً جهود العراق في ملاحقة بقايا الإرهاب وتجفيف منابعه. pic.twitter.com/MDZ7QVGh1B — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) September 20, 2022

كذلك ناقش "آفاق الربط الجوي المباشر بين العراق والنمسا، وإمكانات التعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وتطوير الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية".

والتقى الكاظمي قبل ذلك مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، وبحث معه "جهود العراق في مكافحة الإرهاب وملاحقة فلوله"، كما ذكر بيان حكومي.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يلتقي برئيس الوزراء الإسباني @sanchezcastejon ، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الجمعية العامة لـ@UN في نيويورك. وجرى البحث في العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك بين العراق وإسبانيا وعموم دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات. pic.twitter.com/44D75fYRpE — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) September 20, 2022

وأشار الجانبان إلى أهمية "توطيد التعاون الأمني مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تقدم المساعدة للقوات الأمنية العراقية في مجال المشورة والتدريب".

ووصل الكاظمي إلى نيويورك في وقت سابق من اليوم للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة نحو 150 من قادة العالم.

وتأتي زيارته في وقت يمر فيه العراق بأزمة سياسية غير مسبوقة بسبب النزاع على السلطة منذ الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول أكتوبر 2021.