سیاسة

الرئيس بارزاني يعزي أسرة الشيخ عدنان النقشبندي

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس بارزاني عدنان النقشبندي تعزية

أربيل (كوردستان24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني يوم الثلاثاء (20 أيلول 2022)، تعازيه لأسرة الشيخ عدنان النقشبندي.

واجرى الرئيس بارزاني اتصالا هاتفياً بالشيخ فؤاد النقشبندي شقيق الشيخ الراحل عدنان النقشبندي.

وأعرب عن حزنه وتعازيه للشيخ فؤاد النقشبندي وعائلته بوفاة الشيخ عدنان النقشبندي.

والشيخ عدنان النقشبندي شخصية معروفة في أربيل، وأحد ثوار ثورة أيلول المجيدة وعضو سابق في برلمان كوردستان ووزير الأوقاف والشؤون الدينية السابق في إقليم كوردستان، وقد توفي بعد صراع مع المرض عن 83 عاماً.

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