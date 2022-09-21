سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل مساعدة وزير الدفاع الأمريكي

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني مساعدة وزير الدفاع الأمريكي

أربيل (كوردستان24)- وصل وفد أمريكي برئاسة مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي سيليست والاندر، إلى إقليم كوردستان عبر مطار أربيل الدولي، وكان في استقباله رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

واجتمع رئيس حكومة الإقليم ومساعدة وزير الدفاع الأمريكي، حيث تم بحث القضايا الراهنة، والعلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان، والأوضاع في العراق والمنطقة.

ووفقا للمعلومات التي وصلت لكوردستان 24، فإنه من المقرر توقيع اتفاق بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة بخصوص تقديم المساعدة لقوات البيشمركة.

 

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