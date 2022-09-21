الكاظمي و رئيسي يؤكدان استمرار التعاون بين العراق وإيران

أربيل (كوردستان24)- إلتقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وأكد الجانبان على استمرار التعاون بين البلدين الجارين في مختلف المجالات، فيما أثنى الرئيس الإيراني على مبادرة الكاظمي للحوار الوطني لتجاوز الازمة السياسية في العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان له اليوم "التقى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وناقشا أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأشار البيان الى أنه "تطرق اللقاء إلى دور العراق البارز في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها، عبر حل الخلافات بين الدول بالاعتماد على سياسة الحوار والتهدئة، وتقريب وجهات النظر، وصولاً إلى تحقيق الحلول السلمية في المنطقة".

وأكد الجانبان على "أهمية استمرار التعاون الثنائي بين البلدين الجارين، في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية، والأمنية، والثقافية، والطاقة، والتنسيق العالي لمواجهة التغيرات المناخية، وتسريع العمل بالاتفاق المبرم بين البلدين بشأن معالجة تحديات المناخ التي يشهدها العالم أجمع".

وأضاف البيان "ان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد دعمه لتشكيل حكومة عراقية مستقرة، وأثنى على مبادرة الكاظمي للحوار الوطني لتجاوز الازمات السياسية".