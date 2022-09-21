إقليم كوردستان والولايات المتحدة يوقعان مذكرة تفاهم لمواصلة دعم البيشمركة والتنسيق الأمني

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور اليوم مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي سيليست والاندر، وأكدا على انهم سيوقعون اليوم مذكرة تفاهم بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة حول مواصلة دعم البيشمركة والتنسيق الأمني والعسكري.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك اليوم "استقبلنا اليوم وفداً أمريكياً برئاسة مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي السيّدة سيليست والاندر".

وأضاف رئيس الحكومة "تباحثنا في اللقاء بشأن سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وأمريكا، وناقشنا مذكرة التفاهم التي ستوقع اليوم بين الجانبين حول مواصلة دعم البيشمركة والتنسيق العسكري والأمني".

وأثنى رئيس الحكومة على "الدعم الأمريكي لقوات البيشمركة، ولا سيما في التصدي للإرهاب وداعش الإرهابي، وأشرنا إلى الأهمية التي تحملها مذكرة التفاهم التي سيوقعها الجانبان، كذلك جددنا رغبة حكومة إقليم كوردستان في النهوض بالعلاقات الشاملة مع الولايات المتحدة".

من جهتها عبرت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي عن سعادتها بزيارة إقليم كوردستان وقالت "يشرفني أن أكون هنا اليوم لتوقيع مذكرة التفاهم التي تمثل علامة فارقة في العلاقات بين إقليم كوردستان وأمريكا".

وأضاف رئيس الحكومة "شغلت الإصلاحات في التشكيلة الوزارية التاسعة، وبالأخص الإصلاحات القائمة في وزارة البيشمركة، وأهمية الحل الجذري والدستوري للمشاكل العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، جانباً من محاور اللقاء الذي حضرته السفيرة الأمريكية لدى العراق السيّدة ألينا رومانوسكي، والقنصل العام الأمريكي لدى إقليم كوردستان السيّد إيرفين هيكس".