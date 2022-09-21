محكمتان عراقيتان تصدران حكمين بالحبس على مديرَين عامَّين في بغداد وبابل

أربيل (كوردستان24)- أصدرت محكمتا (جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد) و(جنح الحلة للنظر في قضايا النزاهة)، حُكمين بالحبس الشديد بحق مديرين عامين لدائرتي عقارات الدولة سابقاً وصحة محافظة بابا الأسبق، بحسب موقع شفق نيوز.

وأوضحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديّة، اليوم الأربعاء، أن الحكم الصادربالحبس الشديد لمدة سنتين على المدير العام لدائرة عقارات الدولة سابقاً؛ جاء بسبب "تسهيل منح إجازةٍ استثمارية لإنشاء فندقٍ ومدينة ألعاب على إحدى قطع الأراضي التي هي عبارة عن بستانٍ مُثمر".

مؤكّدةً أن ذلك يعدُّ "خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (50 لسنة 2016) بعدم تجريف البساتين القائمة ومنع تحويلها أو استخدامها لأغراضٍ أخرى، بهدف منفعة شخصٍ على حساب الدولة، وأن الأرض تقع داخل حدود أمانة بغداد وجنسها حدائق ومتنزهات".

أما عن الحكم الصادر بحق المدير العام لدائرة صحّة محافظة بابل الأسبق، فعللت دائرة التحقيقات ذلك، "لمخالفـته أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) بعد موافقته على إيجار كافتيريا مستشفى الإمام الصادق دون مزايدة علنية، وتأجيرها ببدل إيجارٍ أقل من البدل الحقيقي، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام".

منوّهةً أن "الأحكام صدرت بحق المدانين وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وأن المحكمتين أصدرتا أوامر قبض وتحرّ بحق المُدانين، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمُتهم الثاني، استناداً لأحكام المادة 184| أ الأصولية".