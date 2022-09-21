سیاسة

مسرور بارزاني يهنئ اتحاد علماء المسلمين في كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني حكومة اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء 21 أيلول 2022، اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان، بمناسبة الذكرى ال 52 لتأسيس الاتحاد.

وجاء في نص الرسالة "في الذكرى الثانية والخمسين لتأسيس اتحاد علماء المسلمين في كوردستان، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وسائر علماء الدين في كوردستان، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح".

وأضاف "بهذه المناسبة، آمل أن يمضي اتحاد علماء المسلمين في كوردستان، الذي تأسس بتوجيه وإشراف زعيمنا الوطني البارزاني الخالد، على نفس الأسس والأهداف المرسومة له، في أداء دوره المحوري والفاعل، دفاعاً عن القضايا الوطنية، وترسيخاً لثقافة التسامح والاعتدال والتعايش السلمي بين مكونات كوردستان، ونبذ العنف، والتصدي للفكر المتطرف".

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