بوتين يعلن التعبئة الجزئية للجيش ويتهم الغرب بأنه لا يريد السلام بين موسكو وكييف

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم التعبئة الجزئية للجيش الروسي واتهم الغرب بأنهم لا يريدون السلام بين موسكو وكييف، محذراً في الوقت ذاته الغرب من أن موسكو ستستخدم كل الوسائل المتاحة للدفاع عن نفسها.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب متلفز له اليوم الأربعاء " من الضروري دعم اقتراح وزارة الدفاع بالتعبئة الجزئية للمواطنين في الاحتياط، والذين سبق أن خدموا... ولديهم الخبرة المناسبة".

وأضاف بوتين "نحن نتحدث فقط عن تعبئة جزئية"، موضحاً أن "مرسوم التعبئة الجزئية وقع وسيدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء".

وحمّل بوتين مجدداً على الدول الغربية بقوة متهما إياها ب"تجاوز كل الحدود في سياستها العدوانية" ومؤكداً "أن هدف الغرب هو اضعافنا وشق صفوفنا وتدمير روسيا".

وبشأن الابتزاز النووي بيّن الرئيس الروسي "أن الحديث لا يدور حول دعم الغرب لأوكرانيا في قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيا الذي يهدد بكارثة نووية، وإنما يخص بعض التصريحات من مسؤولين رفيعي المستوى في بعض دول الناتو حول إمكانية وقبول استخدام السلاح الدمار الشامل ضد روسيا، لافتا الى "ان من يطلق مثل هذه التصريحات، أود تذكيره بأن بلادنا كذلك تملك أسلحة دمار شامل وفي بعض أجزائها أكثر تطورا من نظيراتها لدى دول الناتو".

وأشار بوتين الى "ان الغرب لا يريد السلام بين موسكو وكييف"، مضيفاً " إننا نتحدث عن الدفاع عن أراضينا وعن روسيا".

وأضاف الرئيس الروسي "ان البرلمان في دونباس اتخذ قراراً بإجراء الاستفتاء على الانضمام لروسيا وطلبوا دعمنا ونحن ندعم هذا القرار"، مضيفاً "ان معظم الناس في المناطق التاريخية في أوكرانيا لا يريدون العيش تحت رحمة النازيين الجدد".