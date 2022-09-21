الرئيس بارزاني يُعبّر عن دعمه لكتابة دستور إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأربعاء في مصيف صلاح الدين رئيسة برلمان إقليم كوردستان ريواس فايق، وأكد الرئيس دعمه لبرلمان إقليم كوردستان وتهيئة الظروف لكتابة دستور إقليم كوردستان.

وناقش الجانبان كتابة دستور إقليم كوردستان وضرورة تهيئة الظروف وخلق التنسيق والتوافق بين الأحزاب السياسية والمكونات الاجتماعية في إقليم كوردستان لكتابة الدستور.

وعبّر الرئيس بارزاني عن دعمه لبرلمان كوردستان وأي محاولة لتهيئة الظروف الملائمة لكتابة الدستور وتوحيد المساعي والجهود بين المؤسسات العليا في إقليم كوردستان والأحزاب السياسية.

وطُرح مشروع الدستور على برلمان كوردستان لأول مرة في عام 2005، ثم قدم المشروع بعد تعديلات في عام 2009 قبل أن تعرقل إكماله الخلافات السياسية.

وبعد مرور سنوات على مشروع الدستور، سعى برلمان إقليم كوردستان لفتح الباب أمام جميع الكتل والأحزاب السياسية لطرح مقترحاتها للاتفاق على مشروع دستور جديد "لا يستثني أحداً".

ويتألف مشروع دستور إقليم كوردستان، من 122 مادة سبق أن قال مسؤولون كورد إنها كانت لا تتعارض مع أحكام الدستور الاتحادي.