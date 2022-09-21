مسرور بارزاني: تطوير القطاع التعليمي جزء مهم من مشروع الإصلاح في كوردستان

أربيل (كوردستان24)- اكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 21 أيلول 2022، ان تطوير القطاع التعليمي، يعد جزءا مهما من مشروع الإصلاح الذي تتبناه الكابينة الحكومية التاسعة في الإقليم.

وجاء حديث مسرور بارزاني، خلال مشاركته في مراسم حفل تكريم الطلبة الأوائل في الشهادة الثانوية، والتي انطلقت اليوم الساعة 2:00 من بعد الظهر.

وقال مسرور بارزاني في كلمته، ان "تطوير القطاع التعليمي وتوفير مستلزمات التلاميذ والطلبة، يعد جزءا مهما من مشروع الإصلاح الذي تتبناه حكومة الإقليم".

وأضاف ان "هناك نقصا في مستلزمات واحتياجات الطلبة، والقطاع التعليمي عموما، ونعمل مع وزارة التربية على تأمين كافة احتياجات القطاع، وهنا نأمل من القطاع الخاص في تقديم المزيد من يد العون لبناء المراكز التعليمية والمدارس وتطوير القطاع التربوي".

واكد رئيس حكومة إقليم كوردستان ان ازدهار اقتصاد الإقليم سيسفر بالتأكيد عن تطوير القطاع التعليمي وازدهاره.

وشدد مسرور بارزاني على أهمية أن يطور الطلبة المتفوقون، ثقافة التسامح الديني والتعايش وقبول الآخر المختلف، مؤكدا ان الحكومة تعلق الكثير من الآمال الكبيرة على الطلبة المتفوقين ليكونوا أشخاصا فاعلين في المجتمع، ولجعل الإقليم أكثر تطورا وازدهارا.