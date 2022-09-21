سیاسة

رئيسي: لا نسعى لحيازة أسلحة نووية ونريد محاكمة ترامب لاغتياله سليماني

"طهران تريد تقديم للعدالة لاغتياله الجنرال سليماني".
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الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
إيران العراق إيران سليماني

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمام الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن بلاده لا تسعى لحيازة سلاح نووي انطلاقاً من عقديتها الدفاعية، وطالب في الوقت نفسه بالتحقيق التحقيق في حادث اغتيال قائد فيلق في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني.

وقال رئيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن "طهران لم تسع مطلقا لحيازة أسلحة نووية، فلا وجود لها في عقيدتنا الدفاعية".

واتهم بعض القوى باستخدام البرنامج النووي الإيراني "ذريعة" للضغط على بلاده، وأضاف "نريد من أطراف اتفاق 2015 النووي الوفاء بالتزاماتها وتقديم ضمانات".

ورفع رئيسي صورة سليماني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال إنه ينبغي التحقيق في حادث اغتيال سليماني على يد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتابع "طهران تريد تقديم للعدالة لاغتياله الجنرال سليماني".

واُغتيل الجنرال سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بطائرة أمريكية مسيّرة في شارع مطار بغداد الدولي في 3 من كانون الثاني يناير 2020.

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