مسرور بارزاني يبحث مع ماثيو ماكفرلين استمرار دعم التحالف للبيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ماثيو ماكفرلين.

وجرى في اللقاء، تسليط الضوء على آخر التطورات والمستجدات فيما يتعلق بالوضع العام في العراق والمنطقة، فضلاً عن مناقشة استمرار دعم قوات البيشمركة ومساندتها في التصدي للإرهاب وتهديدات داعش الإرهابي.

كذلك شهد اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين البيشمركة والجيش العراقي وقوات التحالف من أجل استتباب الأمن والاستقرار في العراق.