مجتمع

رئيس حكومة إقليم كوردستان يكرّم أوائل الصف الثاني عشر الثانوي

جرت مراسم تكريم الطلبة المتفوقين الأوائل في مراسم خاصة حضرها الوزراء المعنيون وعدد من المسؤولين الحكوميين وأسر الطلبة
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مسرور بارزاني يكرّم طالبة ضريرة من أوائل طلبة الصف الثاني عشر - صورة: KRG
مسرور بارزاني يكرّم طالبة ضريرة من أوائل طلبة الصف الثاني عشر - صورة: KRG
کوردستان كوردستان مسرور بارزاني طلبة أوائل

أربيل (كوردستان 24)- كرّم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء الطلبة الأوائل في الصف الثاني عشر الثانوي بفروعه كافة على مستوى إقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، للعام الدراسي 2021 - 2022.

وجرت مراسم تكريم الطلبة المتفوقين الأوائل في مراسم خاصة حضرها الوزراء المعنيون وعدد من المسؤولين الحكوميين وأسر الطلبة.

وهنأ رئيس الحكومة في كلمة له، الطلبة الأوائل بتفوقهم الدراسي، ووجّه خالص شكره لأسر الطلبة والمدرسين، وعبّر عن أمله بأن يكمل الطلبة الأوائل حياتهم الجامعية بالعزيمة نفسها.

وأكد رئيس الحكومة أن طلبة كوردستان تفوقوا في دراستهم ونجحوا في تجاوز الظروف العصيبة التي مرت بهم، ولا سيما في ذروة تفشي كورونا، عندما أصبحت دراستهم عبر الإنترنت (أون لاين)، وهذا مدعاة فخر واعتزاز لهم ولعوائلهم على ما بذلوه من جهد.

وأضاف أن التشكيلة الوزارية التاسعة وضعت القطاع التربوي في أولوياتها وضمن برنامجها الإصلاحي الهادف لخلق بيئة سلمية للطلبة والتلاميذ من خلال بناء عدد من المدارس بالتعاون مع القطاع الخاص وتوفير المستلزمات المدرسية، وبما يليق بهذا القطاع.

وتابع مخاطباً الطلبة: "لقد تعلمتم الكثير من أساتذتكم في هذه المرحلة، وبينما تشقون طريقكم إلى مرحلة أخرى، عليكم احترام الآخر والأديان ومختلف القوميات، فهذه الثقافة التي تنعم بها كوردستان، مبعث فخر واعتزاز لنا جميعاً.. فكونوا أشخاصاً مؤثرين في المجتمع".

كذلك دعا رئيس الحكومة جميع الطلبة إلى التسلح بالوعي والإدراك والعلم والحفاظ على البيئة لضمان مستقبل أكثر إشراقاً لكوردستان، وعبّر عن فخره بمشاركة جميع مناطق كوردستان في المراسم، بعدما أصرّ على مشاركة أوائل كركوك (الدراسة الكوردية) في حفل التكريم.

وأكد رئيس الحكومة أن هذه المراسم تزامنت مع زيارة وفد من وزارة الدفاع الأمريكية لتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة البيشمركة، وقال إن الوفد الأمريكي طلب إيصال سلامه إلى الطلبة وعوائلهم، إذ ينظر الجميع إليكم وإلى مستقبلكم بأمل كبير.

ووجّه رئيس الحكومة كلامه للطلبة قائلاً: "بوجودكم بلدنا في أيادٍ أمينة نحو غد مشرق، وبعد إتمام دراستكم الجامعية، عودوا إلى المجتمع أفراداً مؤثرين يسهمون في إعمار كوردستان".

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