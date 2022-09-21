الكاظمي يفاتح ميشيل بملف الهجرة وجهود جذب الاستثمار إلى العراق

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ملفات عدة، ومنها "العودة الطوعية" للمهاجرين العراقيين.

وهذا أحدث لقاء يعقده الكاظمي ضمن سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في العالم على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي للكاظمي أن الجانبين بحثا "تعزيز العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات وبما يعزز من أهداف التنمية والاستقرار في العراق والمنطقة".

وتطرق الجانبان، بحسب البيان، إلى "جهود القوات العراقية في مكافحة الإرهاب وفلوله، والجهود الدولية المساندة في هذا المجال، وبما يدعم ترسيخ الأمن وتجفيف منابع الإرهاب والتطرّف، فضلاً عن البحث في ملف الهجرة، وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين العراقيين".

وأشار البيان إلى أن الكاظمي وميشيل بحثا "أهمية البرامج الإصلاحية التي تتبناها الحكومة العراقية، والانفتاح الإقليمي والدولي، وجهود جذب الاستثمار، فضلاً عن السياسة التي تنتهجها الحكومة العراقية في تعزيز مبدأ الحوار والتهدئة ولغة التفاهم بين الأطراف المختلفة في المنطقة بما يعمل على ترسيخ السلام في الشرق الأوسط".

وسبق أن رفضت الحكومة الاتحادية العراقية توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول الأوروبية تهدف إلى الاعادة القسرية لطالبي اللجوء العراقيين ولا سيما المرفوضين.