سیاسة

الكاظمي يفاتح ميشيل بملف الهجرة وجهود جذب الاستثمار إلى العراق

سبق أن رفضت الحكومة الاتحادية العراقية توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول الأوروبية تهدف إلى الاعادة القسرية لطالبي اللجوء
author_image Kurdistan24 اربیل
جانب من لقاء الكاظمي مع المسؤول الأوروبي
جانب من لقاء الكاظمي مع المسؤول الأوروبي
العراق العراق أوروبا

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ملفات عدة، ومنها "العودة الطوعية" للمهاجرين العراقيين.

وهذا أحدث لقاء يعقده الكاظمي ضمن سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في العالم على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي للكاظمي أن الجانبين بحثا "تعزيز العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات وبما يعزز من أهداف التنمية والاستقرار في العراق والمنطقة".

وتطرق الجانبان، بحسب البيان، إلى "جهود القوات العراقية في مكافحة الإرهاب وفلوله، والجهود الدولية المساندة في هذا المجال، وبما يدعم ترسيخ الأمن وتجفيف منابع الإرهاب والتطرّف، فضلاً عن البحث في ملف الهجرة، وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين العراقيين".

وأشار البيان إلى أن الكاظمي وميشيل بحثا "أهمية البرامج الإصلاحية التي تتبناها الحكومة العراقية، والانفتاح الإقليمي والدولي، وجهود جذب الاستثمار، فضلاً عن السياسة التي تنتهجها الحكومة العراقية في تعزيز مبدأ الحوار والتهدئة ولغة التفاهم بين الأطراف المختلفة في المنطقة بما يعمل على ترسيخ السلام في الشرق الأوسط".

وسبق أن رفضت الحكومة الاتحادية العراقية توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول الأوروبية تهدف إلى الاعادة القسرية لطالبي اللجوء العراقيين ولا سيما المرفوضين.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

مسرور بارزاني يبحث مع ماثيو ماكفرلين استمرار دعم التحالف للبيشمركة
  2 ساعات
إيران

رئيسي: لا نسعى لحيازة أسلحة نووية ونريد محاكمة ترامب لاغتياله سليماني
  2 ساعات
کوردستان

رئيس حكومة إقليم كوردستان يكرّم أوائل الصف الثاني عشر الثانوي
  6 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف