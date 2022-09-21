حكومة كوردستان تستحدث مديريات عامة للكهرباء في الإدارات الثلاث المستقلة

أربيل (كوردستان24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء قراراً باستحداث المديريات العامة للكهرباء في الإدارات الثلاث المستقلة زاخو وسوران ورابرين.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان إنه "للحد من الروتين ولتحسين التعامل مع الشؤون اليومية للمواطنين، تقرر استحداث المديريات العامة للكهرباء في الإدارات الثلاث المستقلة زاخو وسوران ورابرين".

وأضاف البيان أن "هذا الإجراء يتمثل في هدف الحكومة الدائم لتطوير قطاع الكهرباء في الإدارات الثلاث المستقلة وجميع المناطق الأخرى في إقليم كوردستان".