وزير الثقافة والشباب يعلن عن دعمه مشروع جمع وأرشفة الفن الهورامي الكوردستاني

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان محمد حمه سعيد اليوم الأربعاء عن دعمه لمشروع جمع وأرشفة الفن الهورامي.

وهورامان منطقة جبلية تمتد ضمن محافظتي كوردستان وكرمانشاه في إيران وفي شمال شرق إقليم كوردستان ضمن محافظة حلبجة.

ويتحدث معظم سكان هورامان باللهجة الهورامية والتي هي جزء من اللهجة الكورانية والتي هي أحد أفرع اللغة الكوردية.

جاء ذلك أثناء استقباله للباحثين في مجال الثقافة والفن الهورامي كيوان ساعدي وسوران شفيعي.

وفي اللقاء عرض الباحثان مشروعهما لإحياء وجمع الأرشيف الغنائي الهورامي من حيث كونه جزءاً مهماً من هوية منطقة هورامان والفن الكوردي الأصيل.

ويتضمن المشروع الذي تم طرحه على وزير الثقافة والشباب جمع وأرشفة موسوعة من الأغاني والموسيقى الهورامية القديمة.

واعتبر الباحثان أن دعم وزارة الثقافة والشباب لمشروعهما يمثل مفتاحاً أوليّاً لنجاحه.

بدوره شدد وزير الثقافة والشباب على أهمية المشروع ودوره في الحفاظ على هوية وأصالة الفن الهورامي والذي أصبح جزءاً من الفن والثقافة العالمية خصوصاً بعد ادراجه من قبل اليونسكو.

وأكد حمه سعيد أن وزارة الثقافة والشباب تدعم جهود المخلصين والمهتمين بالحفاظ على لغة وثقافة المناطق المختلفة في كوردستان.

وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في شهر تموز عام 2021، مواقع عدة في أوروبا وأمريكا الجنوبية ضمن قائمتها لمواقع التراث العالمي ومن بينها منطقة هورامان الكوردستانية.