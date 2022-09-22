الرئيس الفرنسي يؤكد دعمه لمبادرة الكاظمي لحل الأزمة السياسية العراقية

أربيل (كوردستان24)- اكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعم بلاده للمبادرة الوطنية التي أطلقها رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، لحل الأزمة السياسية في العراق.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع ماكرون والكاظمي يوم الأربعاء، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها في مختلف المجالات والصعد، والتباحث في عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك."، وفق ما ذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وأضاف البيان، أن "اللقاء تناول آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، والتأكيد على تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات متعددة، بمقدمتها الطاقة، والطاقة المتجددة، والاستثمار، كما بحث اللقاء ضرورة التحضير لعقد مؤتمر بغداد 2 للتعاون والشراكة، فضلاً عن دور العراق البارز في المنطقة، وجهوده في تعزيز الأمن فيها، عبر سياسة التهدئة، وتقريب وجهات النظر، وبما يعزز استقرار العراق والمنطقة وازدهار شعوبها".

واوضح، ان "اللقاء شهد أيضاً مناقشة جهود السيد الكاظمي في إيجاد منافذ لحل الأزمة السياسية الحالية، ومبادرة الحوار الوطني التي أعرب الرئيس الفرنسي عن دعمه لها، مؤكداً على ضرورة حثّ القوى السياسية العراقية نحو التواصل والحوار ضمن العملية السياسية ورعاية الدستور".