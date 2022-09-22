إصابة 100 طالب بتسمّمٍ جماعي في مدرسةٍ بالسليمانية

أربيل (كوردستان24)- أُصيب نحو 100 طالب من مدرسة واحدة في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، بحالات تسمم متفاوتة، بعد معاناة من الإسهال والتقيّء.

مديرية صحة السليمانية أوضحت في بيانٍ لها، الخميس، أن نحو 100 طالب راجعوا خلال 24 ساعة الماضية، مستشفى الدكتور جمال أحمد رشيدي للأطفال.

من جانبه، علّل بشدر عبد الله، مدير مستشفى د. جمال رشيدي التعليمية للأطفال، حالات التسمم تلك، "إما بسبب الماء غير الصالح للشرب، أو تناول أغذية ملوّثة أو وجود فيروس انتقل للجميع". بحسب موقع شفق نيوز.

من جهتها، قالت ديار إبراهيم، مديرة الصحة في رابرين لـ كوردستان24: "إن مصدر الإسهال والتقيء ما زال مجهولاً".

وعيّنت المديرية العامة لصحة السليمانية، لجنةً خاصة للإشراف الصحي ووحدة المياه والصحة المدرسية، لإجراء تحقيق على عيّنات من الطعام والماء وإجراء فحوصات مخبرية.

وارتفعت حالات الإسهال والتقيّء بين السكان المحليين في بلدة رابرين بالسليمانية، بعد نقل عشرات الأشخاص يومياً إلى المستشفى للأسباب المذكورة.