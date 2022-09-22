سیاسة

مقتل وإصابة 7 أشخاص جراء تحطّم مروحيتهم في تركيا

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ترکیا مروحية سقوط تركيا

أربيل (كوردستان24)- قُتِل شخصان وأُصيب خمسة آخرين في تركيا، الأربعاء، بعد تحطّم مروحيتهم أثناء توجّهها إلى ميناء مرماريس  في مهمة إخماد حريق غابات.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية أن  طاقم المروحية كان مؤلّفاً من روسيين وخمسة أتراك، دون أن تكشف عن هوية وجنسية القتيلين، أو سبب وقوع الحادثة.

وكانت المروحية في طريقها للانضمام إلى مروحيات أخرى في مرماريس، قادمةً من محافظة قسطموني الشمالية، بحسب تصريحٍ صحفي لمسؤولٍ في المديرية العامة للغابات، وفق وكالة أسوشيتدبرس الأميركية.

وفي الصيف الماضي، اجتاحت الحرائق غاباتٍ في مناطق البحر المتوسط وبحر إيجه في تركيا، بما في ذلك منتج مارماريس، أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص ومجموعة من الحيوانات.

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