الموت يغيّب الفنان المصري هشام سليم عن عمر ناهز 64 عاما

أربيل (كوردستان24)- غيّب الموت الفنان المصري هشام سليم، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 64 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان.

وأعلن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، الخبر الصادم، مؤكدا أن الفنان عانى من مضاعفات خطيرة في الفترة الأخيرة.

وهشام سليم من مواليد 27 يناير/ كانون الثاني 1958، وهو ممثل مصري قام ببطولة العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وهو ابن لاعب الكرة المصري صالح سليم، تخرج في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.

كان أول ظهور له من خلال دور ابن فاتن حمامة في فيلم "امبراطورية ميم" من إخراج حسين كمال.

وفي مايو/ أيار 2022، كشف الفنان هشام سليم عن إصابته بمرض السرطان.