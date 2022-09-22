تسعة قتلى بينهم ثلاثة من عناصر الأمن في إيران

أربيل (كوردستان24)- قُتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة من عناصر الامن في ايران منذ بدء التظاهرات قبل ستة أيام احتجاجاً على وفاة شابة كوردية "مهسا أميني" أوقفتها شرطة الاخلاق وفق حصيلة رسمية نُشرت الخميس.

وقالت وكالات أنباء إيرانية رسمية عن مقتل شرطيين إثنين طعناً بالسكين في كل من تبريز ومشهد شمال غرب البلاد بعد أن تم استدعاؤهما لمواجهة المتظاهرين، فيما قتل عنصر آخر من قوات الأمن خلال تظاهرات في مدينة شيراز وسط البلاد، وكان مسؤولون إيرانيون قد أعلنوا في وقت سابق مقتل ستة متظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في ايران.

يذكر أن أميني اعتقلت في 13 من الشهر الجاري، أثناء زيارة لها إلى طهران، واقتادتها "شرطة الأخلاق" إلى أحد المراكز التابعة لقسم الشرطة والاستخبارات العسكرية "من أجل النصح والإرشاد". حسب وسائل الإعلام الإيرانية.

وأثناء احتجازها تم نقلها إلى المشفى حيث بقيت 3 أيام في حالة غيبوبة، قبل أن تفارق الحياة، وقالت الشرطة إنها أصيبت بنوبة قلبية، بينما قال أفراد من أسرتها إنها لم تكن تعاني أي مشكلة صحية