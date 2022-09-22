السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة: روسيا هُزمت في الحرب واستفتاء دونباس غير قانوني

أربيل (كوردستان24)- قال السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليسيتا، ان روسيا هُزمت في الحرب مع أوكرانيا، مؤكدا في الوقت نفسه ان اجراء الاستفتاء في إقليم دونباس، غير قانوني ولن يحظى باعتراف دولي.

وقال كيسليسيتا، لكوردستان 24، ان "سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية يشبه الى حد كبير الأوضاع خلال الحرب العالمية الثانية، وروسيا تتحمل مسؤولية سوء الأوضاع في العالم، لذا فإن من واجب المجتمع الدولي وضع حد للحرب الروسية".

وأضاف ان "الحرب على أوكرانيا لن تنتهي بهزيمة الجيش الروسي، بل بإزالة الأسباب التي دفعت أصلا لشن هذا الهجوم على بلادنا".

وتابع "نؤكد دائما وفي كافة لقاءاتنا، على تقديرنا للدول التي تدعم أوكرانيا في سبيل إنهاء الاحتلال، كما ندعو اصدقاءنا الى مواصلة العقوبات على روسيا، ونشدد على ضرورة أن تقوم موسكو بدفع التعويضات عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا".

وأشار الى أن "روسيا فشلت في ساحة المعركة وهي تريد إجراء استفتاء غير قانوني لن يحظى بالاعتراف الدولي، باستثناء كوريا الشمالية ونيكاراغوا".