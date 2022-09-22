سیاسة

وزارة التخطيط: انتهاء خطوات إضفاء الطابع الإلكتروني على العقود العامة في كوردستان

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کوردستان كوردستان إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ‌أكد وزير التخطيط في حكومة إقليم كوردستان دارا رشيد اليوم الخميس أنه تم الانتهاء من خطوات إضفاء الطابع الإلكتروني على العقود العامة، مشيراً إلى أن الإعلان عن المشروع سيكون خلال منتصف شهر تشرين الأول القادم.

جاء ذلك خلال استقباله للقنصل العام الجديد لكوريا الجنوبية في إقليم كوردستان تشو كيجونغ.

وقال دارا رشيد إن "هذا النظام سيحقق العدل والمساواة بين مختلف الشركات".

وأشار إلى أنه "خطوة هامة للقضاء على الروتين وتحقيق العدالة أثناء التقديم على مشروع المناقصات العامة".

وفي جانبٍ آخر من اللقاء تم طرح تطوير القطاع التعليمي في كوردستان من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة بين وزارتي التخطيط والتربية في الإقليم مع وكالة كويكا الكورية.

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