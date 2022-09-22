سیاسة

ستولتنبرغ يشيد بجهود العراق في مكافحة الإرهاب ونشر التهدئة في المنطقة

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العراق العراق ستولتنبرغ حلف شمال الأطلسي

أربيل (كوردستان24)- بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ جهود العراق في مكافحة الإرهاب ونشر التهدئة في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان "إن الكاظمي التقى في نيويورك الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وبحسب البيان فإن "الطرفين استعرضا جهود القوات العراقية في مكافحة الإرهاب وملاحقة فلوله، والنجاحات التي حققتها ميدانياً"، مؤكداً أنها "انعكست إيجاباً على ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

وأشار البيان إلى أنهما "أعربا عن رغبتهما المشتركة في استمرار التعاون وتوسعته، وتوطيد التبادل الأمني والمعلوماتي، ودعم جهود العراق في نشر التهدئة بالمنطقة".

وأكد البيان أن "اللقاء بحث كذلك تعزيز سبل التعاون الأمني والعسكري بين العراق ودول حلف الناتو، والتي تقدّم مساعدتها للقوات العراقية في مجال التدريب والمشورة".

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