البلديات تعتزم تنفيذ مشروع استراتيجي لتدوير المياه الثقيلة في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- تسعى وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان إلى تنفيذ مشروع استراتيجي في العاصمة أربيل، من شأنه تأمين فرص عمل للأيدي العاملة المحلية.

ويشتمل المشروع الخدمي الحيوي على ثلاث مراحل لمعالجة المياه الثقيلة في أربيل، بتكلفة 300 مليون دولار من القرض الياباني، ويتضمن تدوير المياه المهدورة في المنازل وإعادة استخدامها في المنتزهات والحدائق، وكذلك إنشاء المجاري بطريقة حديثة.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات إنه تخصيص الأموال للمرحلة الأولى البالغ طولها 75 كيلومتراً، ولم يتبق سوى المباشرة بالمشروع.

وتشمل المرحلة الثانية مسافة تمتد إلى 400 كيلومتر من المجاري.

وأضاف آري أحمد أن المشروع سيخلق الكثير من فرص العمل للأيدي العاملة المحلية.

واُفتتحت المناقصات الخاصة بالمشروع يوم الأربعاء، بحضور ممثلين عن وكالة اليابان للتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركات يابانية.