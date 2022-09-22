سیاسة

من شأنه تأمين فرص عمل.. ماذا تعرف عن مشروع وزارة البلديات في أربيل؟

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان كوردستان

تسعى وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان إلى تنفيذ مشروعٍ استراتيجي في العاصمة أربيل، من شأنه تأمين فرص عمل للأيدي العاملة المحلية.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها، الخميس، أنها ستُنقّذ مشروعاً على ثلاث مراحل لمعالجة المياه الثقيلة في أربيل، بتكلفةٍ تصل لنحو 300 مليون دولار.

وبحسب البيان، فإن المشروع المموّل من الحكومة اليابانية، "سيخصص الماء الناتج من المشروع لسقي المساحات الخضراء في المدينة".

وذكر موقع (باسنيوز)، نقلاً عن آري أحمد المدير العام للماء والمجاري في الوزارة، أنه تم تأمين الأموال للبدء بالمرحلة الأولى التي تبلغ 75 كيلو متراً، وسيتم معالجة 400 كيلو متراً من المياه الثقيلة.

مؤكداً أن بفضل تنفيذ هذا المشروع، سيتوفّر فرص عمل للأيدي العاملة المحلية.

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