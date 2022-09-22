سیاسة

كمال كركوكي يدعو إلى انتخاب رئيس الجمهورية العراقية عن طريق برلمان كوردستان

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أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس مجلس قيادة كركوك-كرميان في الحزب الديمقراطي الكوردستاني كمال كركوكي، إن منصب رئاسة الجمهورية العراقية من استحقاق الكورد، مؤكداً وجوب انتخابه من قبل نواب الشعب داخل برلمان إقليم كوردستان.

وقال كمال كركوكي في بيان "إن مناصب الكورد في بغداد والإقليم هي من حقوق الشعب الكوردي وليست سجلاً عقاريّاً باسم شخص أو حزبٍ سياسي".

وأكد أنه "بعد سقوط نظام البعث في العراق منح الشعب صوته للقائمة المشتركة بين الحزبين"، مضيفاً أن "منصب رئاسة الإقليم ذهب للديمقراطي الكوردستاني ومنصب رئاسة الجمهورية العراقية للاتحاد الوطني".

وشدد على أن "ذلك لا يعني تسجيل منصب رئاسة الجمهورية العراقية باسم الاتحاد الوطني ومنصب رئاسة إقليم كوردستان باسم الديمقراطي الكوردستاني".

وأشار إلى أن "كل المناصب تمثل استحقاقات شعب كوردستان"، مشدداً "وجوب اختيارهم عن طريق نواب البرلمان في أجواءٍ حرة وديمقراطية".

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