مقتل 4 عناصر لداعش قرب مخيم الهول

أربيل (كوردستان24)- قالت القيادة المركزية الأمريكية، ان أربعة عناصر من تنظيم داعش، قتلوا، بعد ان حاولت مجموعة من التنظيم، تنفيذ هجوم انتحاري، قرب مخيم الهول في سوريا.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، الكولونيل جو بوتشينو، إن سيارة انفجرت على بعد 20 كيلو مترا شرقي المخيم، وعلى اثره تنبهت قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية القريبة من المخيم.

وأضاف ان عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، وصلت إلى مكان الانفجار، ليجدوا عناصر من داعش، وقام أحد العناصر بتفجير سترة تحمل متفجرات، بينما قتل الثاني برصاص "سوريا الديمقراطية "، واعتقل شخص ثالث.

وأكد بوتشينو أن السيارة الثانية كانت محملة بـ 50 كيلوغراما من المتفجرات، لافتا إلى أن الاشتباك أسفر عن مقتل أربعة مسلحين من داعش.