سیاسة

مقتل 4 عناصر لداعش قرب مخيم الهول

author_image سوار أحمد
سوریا قوات سوريا الديمقراطية القوات الأمريكية مخيم الهول

أربيل (كوردستان24)- قالت القيادة المركزية الأمريكية، ان أربعة عناصر من تنظيم داعش، قتلوا، بعد ان حاولت مجموعة من التنظيم، تنفيذ هجوم انتحاري، قرب مخيم الهول في سوريا.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، الكولونيل جو بوتشينو، إن سيارة انفجرت على بعد 20 كيلو مترا شرقي المخيم، وعلى اثره تنبهت قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية القريبة من المخيم.

وأضاف ان عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، وصلت إلى مكان الانفجار، ليجدوا عناصر من داعش، وقام أحد العناصر بتفجير سترة تحمل متفجرات، بينما قتل الثاني برصاص "سوريا الديمقراطية "، واعتقل شخص ثالث.

وأكد بوتشينو أن السيارة الثانية كانت محملة بـ 50  كيلوغراما من المتفجرات، لافتا إلى أن الاشتباك أسفر عن مقتل أربعة مسلحين من داعش.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف