فؤاد حسين: الدعم الأمريكي للبيشمركة سيستمر للأربع سنوات المقبلة

أربيل (كوردستان24)- قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ان الولايات المتحدة ستستمر بدعم قوات البيشمركة، لأربع سنوات أخرى، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة حدوث اتفاق بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، ليتمكنا من لعب دور أكبر في العملية السياسية في العراق.

وقال حسين لكوردستان 24، خلال وجوده في مدينة نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية، ان إقليم كوردستان يمكنه أن يلعب دورا مهما في تشكيل الحكومة العراقية.

وأشار فؤاد حسين الى ضرورة اتفاق الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، وبقية الأطراف السياسية في كوردستان، ليكون لهم دور أكبر في العملية السياسية في العراق.

وحول مشاركة العراق في الاجتماع الأممي السنوي، قال وزير الخارجية العراقي: " العراق لا يختلف عن العالم وله مصالح اقتصادية وسياسية واستراتيجية، وجميع الدول التي التقينا مع ممثليها تؤكد أن الأطراف العراقية يجب ألا تكون تتوصل الى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة المقبلة".

وأوضح أن دول الجوار وأوروبا والولايات المتحدة أكدت أنها لن تتدخل في تشكيل الحكومة، مانه في حال تعاون إقليم كوردستان وبغداد فيمكنهم تشكيل حكومة تدير شؤون البلاد.

وحول التعاون الأمريكي مع البيشمركة، قال حسين ان "أمريكا تقدم الدعم لقوات البيشمركة منذ سنوات عديدة، وأمريكا بحاجة إلى موافقة العراق، وكما فهمت فقد أعرب رئيس الوزراء العراقي عن موافقته على هذا الدعم، والذي سيستمر على مدى السنوات الأربع المقبلة".