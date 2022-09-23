مجتمع

"مخالف للتقاليد".. اتحاد علماء الدين يعترض على مقترح قانون يتعلق بالأسرة في كوردستان

عقد برلمان كوردستان يوم الأربعاء الماضي جلسة ناقش خلالها مقترح قانون مناهضة العنف ضد الأسرة والمرأة
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برلمان كوردستان
برلمان كوردستان
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أربيل (كوردستان 24)- أصدر اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان اليوم الجمعة بياناً اعترض فيه على مقترح قانون مثير للجدل يتعلق بالأسرة والمجتمع ولا سيما المرأة، قائلاً إنه يتنافى مع الشريعة الإسلامية.

وقال الاتحاد في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إنه "بعد مناقشة مقترح قانون مناهضة العنف ضد الأسرة والمرأة في برلمان كوردستان والذي تسبب في ردود فعلٍ مختلفة، ومن منطلق الشعور بالمسؤولية والواجب المهني راجعنا القانون بجوانبه المختلفة".

وأضاف أن "فقرة من المادة الثانية من مقترح القانون تنص على أن المعاشرة بالإجبار مع الزوجة يعد عنفاً، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل داخل البرلمان".

وأشار الاتحاد في بيان إلى أن "هذا المقترح يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويتعارض مع تقاليد المجتمع الكوردي والسلم الاجتماعي، وله آثار سلبية على الروابط الأسرية".

وجاء في البيان "ندعو برلمان كوردستان إلى عدم اقتراح مشاريع القوانين المتعارضة مع ثقافة وواقع شعبنا"، وأردف قائلاً "يجب أن يكون إقرار القوانين في خدمة مصالح الشعب لا لمفاقمة المشاكل وتعقيدها".

وعقد برلمان كوردستان يوم الأربعاء الماضي جلسة ناقش خلالها مقترح قانون مناهضة العنف ضد الأسرة والمرأة، مما أثار جدلاً واسعاً بين النواب ما بين مؤيد ورافض.

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