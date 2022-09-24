بعد استئناف تحميل النفط العراقي.. 165 صهريج نفط عراقي وصل الى الاردن

أربيل (كوردستان24)- وصل نحو 165 صهريج نفط من العراق الى الأردن بعد استئناف تحميل النفط العراقي الصادر الى الأردن، عقب انتهاء الجانب العراقي من إجراءات لوجستية .

وقال مدير الشركة الناقلة للنفط العراقي الى الأردن نائل ذيابات "إن الصهاريج وصلت مصفاة البترول في الزرقاء، مشيرا لوجود تنسيق أردني عراقي مستمر وتسهيل للإجراءات على الحدود بين البلدين".

وأشار ذيابات الى "وجود تواصل مع السفارة الأردنية في بغداد والعراقية في عمان لتسهيل الإجراءات كافة".

وأضاف ذيابات "الاستئناف عاد كما هو متفق عليه وبدأنا الأسبوع الماضي عملية التوريد وعدنا للآلية السابقة وهي معدل 40 صهريج يومياً.. توقف توريد النفط الى الأردن نحو 3 شهور من العراق لاسباب لوجستية تم حلها".

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني صالح الخرابشة الاثنين الماضي، استئناف تحميل النفط العراقي المورّد للأردن بعد انتهاء الجانب العراقي من إجراءات لوجستية، مضيفاً "إن عملية التحميل بدأت من الموقع الجديد من مستودع كركوك الحديث بدلا من موقع محطة الصينية/ بيجي".

وأوضح "أن وزارة الطاقة وبمتابعة حثيثة من السفارة الأردنية في بغداد توصلت مع وزارة النفط وشركة تسويق النفط (سومو) في جمهورية العراق إلى تفاهمات لتمديد مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام والموقعة بتاريخ 28/1/2021 وتمتد حتى 31/12/2022، وذلك لاستكمال نقل كامل الكميات التعاقدية المتبقية والمنصوص عليها في مذكرة التفاهم".

وكان الأردن قد استورد من العراق منذ أيلول/سبتمبر 2021 وحتى نهاية تموز/يوليو 2022 كميات نفط بلغت نحو 2.525 مليون برميل وبمعدل 8359 برميلا يوميا نقلت بواسطة 9678 صهريجا محملة من موقع (محطة الصينية /بيجي) إلى موقع المصفاة /الزرقاء.

في حين تبلغ الكمية المتبقية بموجب مذكرة التفاهم 1.2 مليون برميل، حيث يستورد الأردن نحو 10 آلاف برميل يوميا ± (15)% على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.

المصدر: صحيفة الدستور