جامعة فرنسية تغلق أبوابها لمدة أسبوعين لتوفير الطاقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت جامعة ستراسبورغ في فرنسا أنها ستغلق أبوابها لمدة أسبوعين إضافيين هذا الشتاء لتوفير الطاقة، في قرار انتقدته النقابات العمالية.

وقال رئيس هيئة التدريس الالزاسية ميشيل دينكن في مقطع فديو موجه للطلاب نشر على موقع يوتيوب "سيتم وضع اسبوع ثالث من عطلة عيد الميلاد في أوائل يناير وأسبوع كامل من التعلم عن بعد في شباط، حيث ستبدأ بداية العام الدراسي المقرر مبدئيا في 3 كانون الثاني 2023 في 9 كانون الثاني، بعد أسبوع من الإغلاق الإداري، دون توفير أي تعليم".

وأضاف ميشيل "خلال الأسبوعين المذكورين للإغلاق، سيطلب من الموظفين، "باستثناء الحالات الاستثنائية المبررة" ، تنفيذ أنشطتهم من منازلهم، عن طريق العمل عن بعد، وفقا لما أوردته "France 3 Régions".

وأشار ميشيل الى انه "مع ذلك، سنحرص على إبقاء المكتبة مفتوحة للسماح للطلاب بالعمل والاستعداد لامتحاناتهم".

وتشهد الجامعة التي كان لديها ما يقرب من 57000 طالب في 2020-2021، انفجاراً في فاتورة الطاقة الخاصة بها، وتحول إنفاقها على الكهرباء والغاز والتدفئة على الشبكة من 10 ملايين يورو في 2021 إلى 13 مليون يورو في 2022 بعد تعديل موازنة منحت تمديد 1.5 مليون يورو إضافية، ولعام 2023، تم تضمين 20 مليون يورو في الميزانية المؤقتة.

ومن بين تدابير التوفير الأخرى، سيتم تشغيل التدفئة، التي تم ضبطها على 19 درجة مئوية على النحو الموصى به من قبل الحكومة، في وقت متأخر قدر الإمكان، وسيتم نشر حملة اتصال لصالح الإيماءات البيئية من أجل كوكب أكثر استدامة.

المصدر: وكالات