شركة ديلويت تنشر تقريرها المُدقَق حول نفط كوردستان

أربيل (كوردستان24)- نشرت حكومة إقليم كوردستان اليوم السبت التقرير الثاني في هذه السنة لشركة ديلويت العالمية والتي أوكلت اليها حكومة الإقليم مهمة التدقيق والاستشارات حول مراجعة وتدقيق قطاع النفط في إقليم كوردستان.

وتضمن التقرير بيانات ومعلومات حول تصدير نفط إقليم كوردستان وعائداته للاشهر الثلاثة التي تبدأ من بداية شهر نيسان 2022 وحتى نهاية شهر حزيران 2022.

وحسب تقرير ديلويت فإن إقليم كوردستان قد باع خلال الثلاث اشهر المذكورة من خلال خطوط الانابيب 37.618.577 برميل نفط، بسعر 100.38 دولار أمريكي.

أما مبيعات النفط داخل إقليم كوردستان للمصافي الداخلية بلغت 237.475 برميل وبسعر 54.08 دولا أمريكي.

وأضاف تقرير شركة ديلويت "أن المجموع الكلي لمبيعات نفط إقليم كوردستان للاشهر نيسان وأيار وحزيران بلغ 3.789.290.279 دولار أمريكي، ودفعت حكومة الإقليم من هذا المبلغ مستحقات الشركات النفطية بقيمة 1.632.695.597 دولار أمريكي، فيما بلغت مصروفات التخزين والنقل 584.609.407 دولار أمريكي، أما المبلغ المتبقي الصافي لحكومة إقليم كوردستان والتي تخصصه للرواتب بلغ 1.571.985.275 دولار أمريكي".