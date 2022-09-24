الناتو وواشنطن يتوعّدان موسكو.. هل سيوقِف بوتين حربه في أوكرانيا؟

أربيل (كوردستان24)- طالب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، بتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي، وذلك خلال كلمةٍ له، الجمعة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ميشال: "عندما يشنُّ عضو دائم بمجلس الأمن حرباً غير مبررة وبلا سبب، وتندد بها الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ فيجب تعليق تلك العضوية تلقائياً، من وجهة نظري".

مُشيراً إلى أن استخدام حق النقض (فيتو) "يجب أن يكون استثناء، لكنه أصبح القاعدة،والمطلوب إصلاح ذلك وبشكلٍ عاجل".

يأتي ذلك ردّاً على بدء موسكو أمس الجمعة، عمليات استفتاء على انضمام المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي.

استفتاءٌ جزئي:

وتقتصر الأيام الأربعة الأولى من الاستفتاء الذي يشمل مقاطعات دونيتسك وزاباروجيا وخيرسون، وعموم مقاطعة لوغانسك، على اقتراع جزئي لسكان تلك المناطق، ويستمر حتى الـ 27 سبتمبر أيلول الجاري.

يأتي ذلك في وقتٍ تُحقّق القوات الأوكرانية تقدماً في محور ليمان (شمال دونيتسك) للمرة الأولى منذ مايو/أيار الماضي، عقب سيطرة الجيش الروسي على المنطقة.

وسبقت لتلك القوات أن أعلنت استعادة السيطرة على أكثر من 6000 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية في الجنوب والشرق منذ الأول من سبتمبر أيلول الجاري.

في سياقٍ متصل، اعتبر مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، إنه لا يوجد إجراء قانوني يسمى "الاستفتاء" في الأراضي التي وصفها بـ "المحتلة".

مؤكّداً أن ما يجري "ليس سوى عرض دعائي للتجنيد في القوات الروسية".

من جانبه، أشار رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، إلى أن القضية التي تقلق الجميع هي "التعبئة الروسية واستفتاءاتها الوهمية، إلا أنها لا تغير شيئاً بالنسبة للأوكرانيين من حيث الأهداف الاستراتيجية".

ما هو الموقف الدولي من الاستفتاء الروسي؟

أما دولياً، فقد طالب الرئيس الأميركي، جو بايدن، بفرض عقوبات اقتصادية إضافية سريعة وشديدة على روسيا.

في حين اعتبر البيت الأبيض الاستفتاءات التي تنظمها موسكو في أوكرانيا "انتهاكٌ صارخ للقانون الدولي وإهانة لمبادئ السيادة". مؤكّداً أن الولايات المتحدة لن تعترف أبداً بضمّ موسكو أجزاء من أوكرانيا.

إلى ذلك، دانت مجموعة السبع بشدة الاستفتاءات الروسية، منوّهةً إلى أن موسكو "تريد استخدامها ذريعة لتغيير وضع أراضٍ أوكرانية ذات سيادة".

فيما أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف "سيكثّف دعمه لأوكرانيا رداّ على الاستفتاءات الزائفة".