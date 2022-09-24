العراق يُنذِر السائحين لديه بالتسفير الإجباري وفرض غرامات.. ما القصة؟

أربيل (كوردستان24)- أوضحت وزارة الداخلية العراقية، السبت، أنها ستفرض غرامات وتسفيراً إجبارياً للسائحين الذين تجاوزت مُدد إقامتهم في العراق.

وقال مدير قسم الإبعاد والإخراج في الوزارة، مهند شهيد خطار، "إن وزارة الداخلية عدت خطة عمل محكمة، متمثلة بمديرية شؤون الإقامة، وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد، للحدِّ من ظاهرة التجاوز على المدة القانونية للإقامة والمحددة بـ 30 يوماً لمن يدخل الأراضي العراقية".

منوّهاً إلى أن الوزارة "تفرض غرامة تأخيرية على الأجانب السائحين المخالفين لقانون الإقامة"، داعياً إياهم إلى "عدم تجاوز المدد القانونية المصرحة لهم"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

خطار لفت إلى أنه "في حال تجاوز السائحين المدد القانونية المسموح لهم، فسيكون تسفيرهم إجبارياً، على اعتبار أنهم مخالفون لقانون إقامة الأجانب سنة 2017 ".

مؤكّداً أن لدى مديرية شؤون الإقامة في بغداد والمحافظات "جولات مستمرة في متابعة ملف المخالفين، وهنالك سيطرات محكمة لضبطهم وتسفيرهم إلى بلدانهم".