مجتمع

العراق يُنذِر السائحين لديه بالتسفير الإجباري وفرض غرامات.. ما القصة؟

author_image Kurdistan24 اربیل
العراق السياحة السياح المدد القانونية الاقامة

أربيل (كوردستان24)- أوضحت وزارة الداخلية العراقية، السبت، أنها ستفرض غرامات وتسفيراً إجبارياً للسائحين الذين تجاوزت مُدد إقامتهم في العراق.

وقال مدير قسم الإبعاد والإخراج في الوزارة، مهند شهيد خطار، "إن وزارة الداخلية عدت خطة عمل محكمة، متمثلة بمديرية شؤون الإقامة، وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد، للحدِّ من ظاهرة التجاوز على المدة القانونية للإقامة والمحددة بـ 30 يوماً لمن يدخل الأراضي العراقية".

منوّهاً إلى أن الوزارة "تفرض غرامة تأخيرية على الأجانب السائحين المخالفين لقانون الإقامة"، داعياً إياهم إلى "عدم تجاوز المدد القانونية المصرحة لهم"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

خطار لفت إلى أنه "في حال تجاوز السائحين المدد القانونية المسموح لهم، فسيكون تسفيرهم إجبارياً، على اعتبار أنهم مخالفون لقانون إقامة الأجانب سنة 2017 ".

مؤكّداً  أن لدى مديرية شؤون الإقامة في بغداد والمحافظات "جولات مستمرة في متابعة ملف المخالفين، وهنالك سيطرات محكمة لضبطهم وتسفيرهم إلى بلدانهم".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف