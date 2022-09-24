الانواء الجوية: انخفاض بدرجات الحرارة وتصاعد للغبار

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام القادمة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة مع تصاعد للغبار في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد.

وذكر بيان للهيئة أن "الطقس اليوم السبت، سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن يوم أمس في المنطقة الوسطى، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وديالى والانبار 37، وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف وبابل 38، دهوك والسليمانية 32، والبصرة 42".

وأضاف أن "غداً الاحد الطقس صحو في المنطقة الشمالية، وسيكون الطقس صحواً ويتصاعد الغبار في بعض الاماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى وإقليم كوردستان، وستنخفض درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً في إقليم كوردستان، وسيكون الطقس صحواً ويتصاعد الغبار في بعض الاماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وسترتفع درجات الحرارة بضع درجات في المنطقة الشمالية".

وأوضح، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس فيه صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الجنوبية وإقليم كوردستان".

ولفت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء الطقس سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في إقليم كوردستان".