صحة وبیئة

صحة السليمانية تكشف نتائج التحقيق بحادثة التسمم الجماعي لـ 100 تلميذ

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کوردستان السليمانية تلاميذ مدرسة بئر مياه

أربيل (كوردستان24)- كشفت لجنة التحقيق في المديرية العامة لصحة السليمانية، اليوم السبت، أن التسمم الجماعي لـ 100 تلميذ في إحدى مدارس المحافظة، كان بسبب مياهٍ غير صالحة للشرب، وطعامٍ غير محضّر بطريقةٍ صحية.

 وقالت المديرية في بيانٍ لها: "بعد أخذ عينات من مصدر إمداد المياه بالمدرسة، تبيّن أن المياه الموردة من خلال بئر (..) تحوي على (البكتريا) وغير صالحة للشرب، وأن طعام التلاميذ في حانوت المدرسة تم تحضيره بطريقة غير صحية ".

وأُسعِف  100 طالب من مدرسة واحدة في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، في الـ 22 من شهر سبتمبر أيلول الجاري، إلى مستشفى الدكتور جمال أحمد راشد للأطفال،  بعد معاناة من الإسهال والقيء.

وعيّنت المديرية العامة لصحة السليمانية حينها، لجنةً خاصة بإشراف مديري الوقاية الصحية والرعاية الصحية ، لإجراء تحقيق على عيّنات من الطعام والماء وإجراء فحوصات مخبرية.

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