ارتفاع ضحايا غرق قارب المهاجرين إلى 89 .. والمُهرّب في قبضة الجيش اللبناني

أربيل (كوردستان24)- ارتفع عدد ضحايا المهاجرين ممن كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة سواحل طرطوس السورية إلى 89.

وكالة (سانا) السورية الرسمية، ذكرت نقلاً عن مدير عام الموانئ البحرية سامر قبرصلي، أنه انتُشِل عدد من الجثث من شاطئ منطقة بصيرة والرمال الذهبية شمالي طرطوس اليوم، وأن عمليات البحث عن آخرين مستمرة.

في وقتٍ تمكّن 20 شخصاً من النجاة وأدخِلوا مستشفى الباسل لتلقي العلاج، تزامناً مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين آخرين.

إلى ذلك، أكد وزير الصحة السوري، حسن الغباش، أن البحث جاري عن تحديد هوية الضحايا في مستشفى الباسل، قبل نقلهم إلى لبنان، لتسليمهم إلى الصليب الأحمر اللبناني.

في غضون ذلك، أعلن الجيش اللبناني على موقعه الرسمي، أن "مديرية المخابرات ألقت القبض على المواطن (ب. د) للاشتباه في تورطه بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر".

مضيفاً أنه "ثبت نتيجة التحقيق، تورطه بإدارة شبكة تهريب مهاجرين غير شرعيين، انطلاقاً من الشاطئ اللبناني الممتد من العريضة شمالاً حتى المنية جنوباً".

مؤكّداً أن المتهم "اعترف بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا عبر البحر بتاريخ ٢١/ ٩/ ٢٠٢٢، والتي أسفرت عن غرق المركب قبالة الشواطئ السورية بتاريخ ٢٢/ ٩/ ٢٠٢٢".

من جانبه، طالب رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، قائد الجيش العماد جوزيف عون، تشديد المراقبة على الشواطئ اللبنانية، لمكافحة ما أسماه بـ "رحلات الهجرة غير النظامية".

وكان على متن القارب الذي انطلق من ميناء المنية في طرابلس لبنان، نحو 150 مهاجراً سورياً ولبنانياً وفلسطينياً وجنسياتٍ أخرى، في طريقهم إلى دول الاتحاد الأوروبي.