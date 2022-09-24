اقتصاد

"نعمل على استقلالها".. واشنطن تفاتح بغداد بـ"قضية ملحة" تشغل العراقيين

لطالما شكلت الانقطاعات المتكررة للكهرباء المغذي الرئيسي للاحتجاجات التي ينزل خلالها السكان إلى الشوارع
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متظاهرون يحرقون إطارات السيارات لإغلاق الطرق خلال مظاهرة تطالب بتحسين الكهرباء في البصرة عام 2021 (صورة: أسوشيتيد برس - نبيل الجوراني)
متظاهرون يحرقون إطارات السيارات لإغلاق الطرق خلال مظاهرة تطالب بتحسين الكهرباء في البصرة عام 2021 (صورة: أسوشيتيد برس - نبيل الجوراني)
العراق العراق كهرباء أمريكا

أربيل (كوردستان 24)- قالت السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي اليوم السبت إن بلادها تعمل على ضمان "استقلال الطاقة" بما يسهم في استقرار الإمدادات الكهربائية في العراق.

وتحتاج المنظومة الكهربائية العراقية بالمجمل إلى 35 ألف ميغاواط لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة، إلا أن الشبكة الوطنية تنتج حالياً نحو 20 ألف ميغاواط.

ويعاني العراق من انقطاعات متكررة ومزمنة على مدار الساعة، بيد أن النقص يزداد سوءاً خلال أشهر الصيف الحارة عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة.

وقالت رومانوسكي على حسابها في تويتر إنها ناقشت مع وزير الكهرباء العراقي بالوكالة عادل كريم "قضية ملحة بالنسبة للشعب العراقي، ألا وهي قطاع الكهرباء".

وأضافت "تعمل الولايات المتحدة مع العراق لتحقيق استقرار الكهرباء وزيادة كفاءتها ضمان قدر أكبر من استقلال الطاقة". وأشارت إلى أن هذه القضايا تمثل أولوية بالنسبة لها ولفريقها.

ولطالما شكلت الانقطاعات المتكررة للكهرباء المغذي الرئيسي للاحتجاجات التي ينزل خلالها السكان إلى الشوارع باستمرار منذ نحو عقدين.

وأنفقت الحكومة العراقية ما يربو على 70 مليار دولار في محاولة لإصلاح قطاع الكهرباء ولكن دون جدوى بسبب الفساد الذي لا يزال يؤرق العراقيين.

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