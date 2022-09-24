سیاسة

الحزب الديمقراطي يكشف تفاصيل مسار "المرشح المشترك" لرئاسة العراق

الحزبان الكورديان توصلا إلى قناعة تامة تحتم عليهما الذهاب إلى بغداد بـ"مرشح مشترك"
author_image Kurdistan24 اربیل
المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد
المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد
کوردستان كوردستان العراق منصب رئاسة الجمهورية

أربيل (كوردستان 24)- قال الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم السبت إنه لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن مرشح مشترك لمنصب رئاسة الجمهورية.

ولم ينجح البرلمان العراقي ثلاث مرات في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ أكثر من عشرة أشهر بشأن تشكيل الحكومة.

وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد لكوردستان 24، على هامش مؤتمر صحفي عقده بأربيل، إن الحزبين الكورديين الرئيسيين في الإقليم لم يتوصلا بعد إلى اتفاق حاسم بشأن إمكانية تسمية مرشح مشترك لمنصب الرئاسة العراقية.

وسبق أن قال عضو مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لكوردستان 24، إن حزبه يرى أن رئاسة الجمهورية "منصب سيادي" ومن الضروري أن يصب في مصلحة إقليم كوردستان.

وأضاف أن الحزبين الكورديين توصلا إلى قناعة تامة تحتم عليهما الذهاب إلى بغداد بـ"مرشح مشترك" للحفاظ على مصالح الإقليم وإنهاء المخاطر التي تحيط به.

وقبل ذلك، كشف عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني جعفر أيمينكي عن التوصل إلى "تفاهم جيد" مع الاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن الخريطة السياسية في العراق، ولا سيما فيما يتعلق بطرح "مرشح مشترك" لمنصب رئيس البلاد.

ويطرح الحزب الديمقراطي ريبر أحمد مرشحاً لرئاسة الجمهورية، فيما يتمسك الاتحاد الوطني بترشيح الرئيس الحالي برهم صالح.

وكان الحزب الديمقراطي ضمن تحالف يضم التيار الصدري والسنة تحت اسم "إنقاذ الوطن" لكنه لم يحصل على الأغلبية النيابية التي تمكنه من تشكيل الحكومة.

وبعد محاولات لا متناهية، أخفقت القوى السياسية العراقية في تشكيل الحكومة الجديدة في أطول جمود سياسي يشهده العراق منذ عام 2003.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

في ذكرى الاستفتاء.. ريبوار طالباني ينتقد "عقبة الأحزاب": الخلافات لن تشكّل دولة
  1 ساعة
العراق

"نعمل على استقلالها".. واشنطن تفاتح بغداد بـ"قضية ملحة" تشغل العراقيين
  2 ساعات
العراق

ائتلاف العامري يتحدث عن زيارة إلى الصدر ويحذر من مغبة شق البيت الكوردي
  4 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف