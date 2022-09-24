بغداد تتوعد دبلوماسياً أشغلته مباراة كروية عن اجتماعات الأمم المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- توعدت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت باتخاذ "إجراءات مناسبة" ضد دبلوماسي انشغل بمتابعة مباراة لكرة القدم خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتداولت وسائل إعلام محلية صورة أظهرت دبلوماسياً بينما كان يتابع مباراة لكرة القدم من حاسوب محمول. ولا تعرف هوية الدبلوماسي بعد.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إن وزارته "تتابع موضوعة الصورة التي تمّ تداولها لموظف دبلوماسي شغل عن متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأُمم المتحدة بدورتها الحالية".

وأضاف أن الخارجية "ستتخذ الإجراءات المناسبة وبما يكفل للدبلوماسية العراقيَّةِ حضورها".

وفي الشهر الماضي، استدعت وزارة الخارجية العراقية سفيرها لدى الأردن حيدر العذاري، عقب انتشار صور له ولزوجته مع المطرب اللبناني راغب علامة حيث رآها البعض غير لائقة.

وفي شهر تموز يوليو الماضي، نشر ناشطون شبكة الإنترنت صوراً أظهرت السفير العراقي في لبنان حيدر البراك يتوسط مسلحين بملابس مدنية.

وظهر البراك في إحدى الصور وهو يطلق قذيفة "أر بي جي 7" في منطقة البقاع، ما أثار موجة من الانتقادات. وقررت الخارجية نقله إلى مقر الوزارة.