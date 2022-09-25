انخفاض الصادرات النفطية العراقية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي

أربيل (كوردستان24)- انخفضت الصادرات النفطية العراقية الى أمريكا يوم الأحد، رغم تصدير 200 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، وفق ما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وقالت الإدارة في تقرير، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 6.065 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 830 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.235 ملايين برميل يوميا".

وأشارت الى أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 120 ألف برميل يوميا الاسبوع الماضي، منخفضة عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 343 الف برميل يوميا".

واكدت أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.868 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 855 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 489 الف برميل يومياً، ومن ثم الاكوادور بمعدل 319 الف برميل يومياً".

وبحسب ما ذكرت الإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغت بمعدل 212 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من ترينداد توباغو وروسيا ونيجيريا".