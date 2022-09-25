الرئيس بارزاني: إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بُدَّ ان يستجيب القدر

أربيل (كوردستان24)- نشر الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاحد 25 أيلول 2022 تغريدة على صفحته الرسمية على موقع تويتر بمناسبة الذكرى الخامسة لاستفتاء الاستقلال في كوردستان قال فيها إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بُدَّ ان يستجيب القدر.

ونشر الرئيس بارزاني أبياتاً شعرية تعود للشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي في ذكرى استفتاء الاستقلال هذا نصها :

إِذا الشَّعْبُ يوماً أرادَ الحياةَ

فلا بُدَّ أنْ يَسْتَجيبَ القدرْ

ولا بُدَّ للَّيْلِ أنْ ينجلي

ولا بُدَّ للقيدِ أن يَنْكَسِرْ

ومن لا يحبُّ صُعودَ الجبالِ

يَعِشْ أبَدَ الدَّهرِ بَيْنَ الحُفَرْ

ويُذكر ان هذه القصيدة كتبها الشاعر التونسي أبو القاسم الشابى فى شهر سبتمبر 1933، وتُعدّ من أشهر القصائد فى الشعر العربى الحديث.