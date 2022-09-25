سیاسة

الرئيس بارزاني: إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بُدَّ ان يستجيب القدر

author_image مظفر مزوري
کوردستان الرئيس بارزاني الاستفتاء الاستقلال

أربيل (كوردستان24)- نشر الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاحد 25 أيلول 2022 تغريدة على صفحته الرسمية على موقع تويتر بمناسبة الذكرى الخامسة لاستفتاء الاستقلال في كوردستان قال فيها إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بُدَّ ان يستجيب القدر.

ونشر الرئيس بارزاني أبياتاً شعرية تعود للشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي في ذكرى استفتاء الاستقلال هذا نصها :

إِذا الشَّعْبُ يوماً أرادَ الحياةَ

فلا بُدَّ أنْ يَسْتَجيبَ القدرْ

ولا بُدَّ للَّيْلِ أنْ ينجلي

ولا بُدَّ للقيدِ أن يَنْكَسِرْ

ومن لا يحبُّ صُعودَ الجبالِ

يَعِشْ أبَدَ الدَّهرِ بَيْنَ الحُفَرْ

ويُذكر ان هذه القصيدة كتبها الشاعر التونسي أبو القاسم الشابى فى شهر  سبتمبر 1933، وتُعدّ من أشهر القصائد فى الشعر العربى الحديث.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف